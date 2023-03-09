Четверг, 9 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск жителя Тольятти

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Патруль полиции задержал в Рязани 21-летнего мужчину, который находился в федеральном розыске как без вести пропавший. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП во дворе дома на улице Затинной обратили внимание на подозрительного мужчину, который странно оглядывался по сторонам. Гражданина остановили.

Проверка показала, что это житель города Тольятти, объявленный в федеральный розыск. Задержанного передадут инициаторам розыска – сотрудникам ГУ МВД России по Самарской области.

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