В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Патрульные полицейские задержали 46-летнего рязанца, осуждённого за кражу и уклонявшегося от наказания. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Наряды отдельного батальона ППСП получили ориентировку на объявленного в федеральный розыск жителя Рязани. Осуждённого за кражу суд приговорил к принудительным работам, но тот скрывался от правоохранителей.

Патрульные заметили на Касимовском шоссе мужчину с внешними признаками опьянения, приметы которого подходили под ориентировку. Полицейские остановили подозрительного прохожего и установили, что это разыскиваемый злоумышленник.

Задержанного препроводили в отдел МВД по Советскому району Рязани для передачи инициаторам розыска – сотрудникам УФСИН по Рязанской области.