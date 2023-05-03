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Среда, 3 мая, 2023

В Рязани задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

Фото с сайта УМВД по Рязанской области
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Патрульные полицейские задержали 46-летнего рязанца, осуждённого за кражу и уклонявшегося от наказания. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Наряды отдельного батальона ППСП получили ориентировку на объявленного в федеральный розыск жителя Рязани. Осуждённого за кражу суд приговорил к принудительным работам, но тот скрывался от правоохранителей.

Патрульные заметили на Касимовском шоссе мужчину с внешними признаками опьянения, приметы которого подходили под ориентировку. Полицейские остановили подозрительного прохожего и установили, что это разыскиваемый злоумышленник.

Задержанного препроводили в отдел МВД по Советскому району Рязани для передачи инициаторам розыска – сотрудникам УФСИН по Рязанской области.

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