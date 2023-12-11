В Рязани задержали наркозакладчика из Сасова

В пятницу, 8 декабря, в Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков.

В ходе патрулирования территории Московского района города полицейские заметили на улице Промышленной подозрительного гражданина. Мужчина осматривал местность, как будто собираясь что-то положить в укромное место. По опыту полицейские знали, что так ведут себя лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.

Полицейские остановили мужчину для проверки. В ходе непродолжительной беседы тот признался, что имеет при себе партию «синтетики».

Для дальнейшего разбирательства на место прибыли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД.

Оперативники установили, что мужчина занимается бесконтактным распространением наркотиков. В ходе личного досмотра у него изъяли 12 свертков с производным N-метилэфедрона общей массой более 8 граммов.

Злоумышленником оказался 36-летний житель города Сасово, ранее судимый за кражу и неправомерное завладение автомобилем.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Московскому району Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30 ч. 4. ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В настоящее время фигурант задержан в административном порядке, решается вопрос о его аресте.