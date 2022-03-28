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Понедельник, 28 марта, 2022

В Рязани задержали мужчину, ограбившего подростка на улице

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В Рязани задержали мужчину, ограбившего подростка на улице

7info

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в уличном грабеже, сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

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Заявление в полицию направила мать 16-летнего учащегося одного из рязанских колледжей. На улице Гоголя у её сына неизвестный выхватил из рук смартфон и сбежал.

Получив описание грабителя, правоохранители узнали в нём неоднократно попадавшего в их поле зрения рязанца. Оперативники разыскали и задержали злоумышленника — 29-летнего мужчину, ранее судимого за грабеж, угрозу убийством, нарушение неприкосновенности жилища.

Задержанный рассказал, что отнял телефон, чтобы купить наркотики.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчину поместили под стражу.

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