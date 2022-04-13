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Среда, 13 апреля, 2022

В Рязани задержали мужчину, объявленного в розыск за наркотики 

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В Рязани задержали мужчину, объявленного в розыск за наркотики 

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

На Окском проезде в Рязани патрульные полицейские задержали 26-летнего местного жителя, объявленного в розыск за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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Мужчина при виде сотрудников полиции попытался скрыться. Когда его остановили и попросили документы, он не смог их предоставить и назвался вымышленным именем. 

Выяснилось, мужчина был осуждён по по ч. 1 ст. 228 УК РФ, находился в розыске за УФСИН России по Рязанской области

Отмечается, что задержанный будет передан инициатору розыска.

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