В Рязани задержали мужчину, объявленного в розыск за наркотики 

На Окском проезде в Рязани патрульные полицейские задержали 26-летнего местного жителя, объявленного в розыск за незаконное приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Мужчина при виде сотрудников полиции попытался скрыться. Когда его остановили и попросили документы, он не смог их предоставить и назвался вымышленным именем.

Выяснилось, мужчина был осуждён по по ч. 1 ст. 228 УК РФ, находился в розыске за УФСИН России по Рязанской области

Отмечается, что задержанный будет передан инициатору розыска.