Пятница, 22 декабря, 2023
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В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

7info
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Вечером 21 декабря на улице Коняева полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск, сообщает сайт регионального УМВД.

Сотрудники ППС обратили внимание на прохожего, похожего по приметам на человека, указанного в ориентировке. Увидел правоохранителей, мужчина пытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что 37-летний рязанец находится в розыске за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Полицейские препроводили злоумышленника в отдел полиции. Позже он будет передан инициаторам розыска.

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