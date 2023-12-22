В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Вечером 21 декабря на улице Коняева полицейские задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск, сообщает сайт регионального УМВД.

Сотрудники ППС обратили внимание на прохожего, похожего по приметам на человека, указанного в ориентировке. Увидел правоохранителей, мужчина пытался убежать, но был задержан.

Выяснилось, что 37-летний рязанец находится в розыске за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

Полицейские препроводили злоумышленника в отдел полиции. Позже он будет передан инициаторам розыска.