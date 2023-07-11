В Рязани задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники ППСП Рязанской области задержали 31-летнего жителя Рязани, который находился в федеральном розыске за кражу.

Об этом сообщает региональное управление МВД. Утром 10 июля в полицию поступило сообщение о краже от сотрудника супермаркета, расположенного на 8-ом Авиационном проезде. Прибывшие на место участники следственно-оперативной группы, выяснив приметы вора, установили, что преступление совершил 31-летний житель Рязани, ранее судимый за кражу, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Кроме этого, недавно он был объявлен в розыск в связи с совершением очередной кражи.

Подозреваемого задержали вечером на улице Великанова, его доставили в отдел полиции для проведения дознания. Установлено, что рязанец находится в федеральном розыске.