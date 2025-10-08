В Рязани задержали маньяка, напавшего на девушку около Лефортовского парка в Москве

В Рязани задержан мужчина, которого подозревают в нападении на девушку с ножом и попытке её изнасиловать на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает СК России по Московской области.

Лефортовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении уроженца Самарской области. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

По данным следствия, ранним утром 7 октября 2025 года мужчина, находясь около Лефортовского парка в Москве, угрожая ножом, напал на ранее незнакомую девушку и попытался ее изнасиловать, девушка оказала активное сопротивление, и злоумышленник скрылся с места происшествия.

После произошедшего потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

В кратчайшие сроки подозреваемый установлен и был задержан в городе Рязани. С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

Кроме того, фигурант проверяется на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории столицы.