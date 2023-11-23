В Рязани задержали курьера, собиравшего деньги обманутых пенсионеров

В Рязани был задержан курьер, который являлся сообщником мошенников, обманувших семь местных пенсионеров в возрасте от 66 до 94 лет. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В течение недели ноября в полицию поступили заявления от жертв, которым звонили неизвестные и сообщали, что кто-то из их близких родственников стал виновником серьезного ДТП, и для освобождения от уголовной ответственности требуется крупная сумма денег.

Заявители соглашались передать пакеты с деньгами людям, которые вскоре приезжали к ним домой. Суммы выплачивались разные, от 150 тысяч до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Совокупный ущерб потерпевшим составил 3 миллиона 465 тысяч рублей.

По всем этим фактам следователи территориальных отделов полиции возбудили уголовные дела (Мошенничество).

Как выяснили оперативники уголовного розыска, денежные средства у потерпевших забирали обычные курьеры службы доставки. Полицейские разыскали этих работников сервиса и установили, что они передавали посылки некоему мужчине, с которым встречались в разных местах города.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался 35-летний ранее несудимый рязанец.

По предварительной информации, мужчина, осознавая противоправный характер своего занятия и действуя по указаниям кураторов из зарубежного мошеннического колл-центра, осуществлял сбор денежных средств обманутых пенсионеров, а затем перечислял эти суммы на банковские счета сообщников, оставляя себе оговоренный процент.

Злоумышленник был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование уголовных дел продолжается.