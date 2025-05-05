В Рязани задержали иностранца с поддельной миграционной картой. Об этом сообщает УМВД России по области.

Проживающий в Рязани гражданин 39 лет из соседнего государства предъявил сотрудникам полиции миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Сотрудники правопорядка усомнились в подлинности данных документов. Их изъяли и направили на экспертизу.

Исследование показало, что документы поддельные. По предварительной информации, злоумышленник купил их у неустановленного лица.

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Возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Мигранту грозит до 1 года ограничения свободы или принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года.