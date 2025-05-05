Понедельник, 5 мая, 2025
13 C
Рязань
Фото: vk.com/62mvd
Происшествия

В Рязани задержали иностранца с поддельной миграционной картой

Анастасия Мериакри

В Рязани задержали иностранца с поддельной миграционной картой. Об этом сообщает УМВД России по области.

Проживающий в Рязани гражданин 39 лет из соседнего государства предъявил сотрудникам полиции миграционную карту и отрывную часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Сотрудники правопорядка усомнились в подлинности данных документов. Их изъяли и направили на экспертизу. 

Исследование показало, что документы поддельные. По предварительной информации, злоумышленник купил их у неустановленного лица.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Мигранту грозит до 1 года ограничения свободы или принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение свободы на срок до 1 года.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.