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Среда, 26 апреля, 2023

В Рязани задержали иностранца с 17 граммами метадона

Фото с сайта УМВД по Рязанской области
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области рано утром задержали на площади Димитрова в Рязани приезжего участника этнической преступной группы, занимавшегося транспортировкой и сбытом метадона.

Полицейские выяснили, что курьер нелегального интернет-магазина по сбыту наркотиков приехал в Рязань из Ростова-на-Дону. Задержание прошло при силовой поддержке отряда спецназа «Гром», когда злоумышленник вышел из съёмной квартиры делать закладки.

При личном досмотре у 34-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран нашли 54 свёртка с метадоном общей массой 17 граммов. Мужчина признался, что накануне сделал закладки с запрещённым веществом в лесопосадке возле дамбы Московского шоссе. Оперативники при участии подозреваемого нашли на местности ещё два свёртка с метадоном.

Следователь ОМВД по Железнодорожному району Рязани возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мигрант заключён под стражу.

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