В Рязани задержали двух подозреваемых в сбыте наркотиков.

Два закладчика нелегального онлайн-магазина задержаны сотрудниками областного управления наркоконтроля УМВД совместно с коллегами из ОМВД по Железнодорожному району при поддержке отряда «Гром».

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает УМВД по Рязанской области.

Жители Рязани 30 и 27 лет извлекали из тайника на улице Мервинской свёртки с запрещёнными веществами. У задержанных изъяли 40 граммов производного N-метилэфедрона и 5 граммов мефедрона. Позже на улице Высоковольтной оперативники нашли ещё одну закладку с 4 граммами МДМА – «экстази».

Мужчины работали закладчиками в даркнет-магазине. Места проживания они постоянно меняли, снимая квартиры посуточно в разных районах области. При общении с кураторами и клиентами они соблюдали анонимность. Однако сотрудникам УНК УМВД удалось установить их личности.