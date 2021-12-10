В Рязани задержали двух девушек за организацию занятий проституцией

В Рязани полиция задержала двух местных жительниц 25 и 52 лет, которые причастны к организации в городе занятий проституцией, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Правоохранители установили, что девушки координировали действия 11 рязанок в возрасте от 18 до 42 лет, которые предоставляли интимные услуги за денежное вознаграждение.

При этом 25-летняя задержанная выполняла диспетчерские функции и при необходимости могла заменить на выезде кого-либо из «сотрудниц».

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Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.