-9.7 C
Рязань
Пятница, 10 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани задержали двух девушек за организацию занятий проституцией

Александр Ильин
арест

В Рязани полиция задержала двух местных жительниц 25 и 52 лет, которые причастны к организации в городе занятий проституцией, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Правоохранители установили, что девушки координировали действия 11 рязанок в возрасте от 18 до 42 лет, которые предоставляли интимные услуги за денежное вознаграждение. 

При этом 25-летняя задержанная выполняла диспетчерские функции и при необходимости могла заменить на выезде кого-либо из «сотрудниц».

Реклама

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.241 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,856ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img