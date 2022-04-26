В Рязани задержали девушку за ограбление магазина, квартирную кражу и хищение телефона

Рязанская полиция задержала 30-летнюю девушку за ограбление магазина, квартирную кражу и хищение телефона из уличного кафе, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

- Реклама -

Рязанка подозревается в ограблении магазина на улице Островского. Злоумышленница пыталась незаметно вынести автомобиль компрессор, но когда её действия заметили, она ответила угрозами и убежала с товаром.

Девушка также подозревается в краже мобильного телефона у работницы уличного кафе. Рязанка увидела, как повар кладёт гаджет возле прилавка. Тогда злоумышленница забрала телефон и скрылась.

Кроме того, девушка и её 34-летний супруг причастны к краже телевизора и СВЧ-печи из квартиры, которую они ранее арендовали. В отношении них возбуждены уголовные дела.