Пятница, 20 октября, 2023
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В Рязани задержали бывшего участника «слоновской» ОПГ

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Изображение от wirestock на Freepik

Рязанские полицейские задержали бывшего участника «слоновской» ОПГ.

Его подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра у бывшего «слона» нашли производный N-метилэфедрона массой 2,07 грамма.

54-летний мужчина ранее уже был судим за кражу, незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2023 году он освободился из мест лишения свободы и вернулся к криминальной деятельности, сообщает УМВД России по Рязанской области.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере), по которой грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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