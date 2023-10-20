В Рязани задержали бывшего участника «слоновской» ОПГ

Рязанские полицейские задержали бывшего участника «слоновской» ОПГ.

Его подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра у бывшего «слона» нашли производный N-метилэфедрона массой 2,07 грамма.

54-летний мужчина ранее уже был судим за кражу, незаконное хранение наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В 2023 году он освободился из мест лишения свободы и вернулся к криминальной деятельности, сообщает УМВД России по Рязанской области.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере), по которой грозит наказание до 10 лет лишения свободы.