В Рязани задержали браконьеров, добывавших стерлядь

В Рязани сотрудники природоохранной прокуратурой совместно с отделом государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Рязанской области поймали браконьеров, которые добывали стерлядь. Информация появилось на сайте надзорного органа.

Установлено, что местные жители на лодке с мотором на акватории реки Оки осуществляли незаконную добычу стерляди с применением запрещенных сетных орудий лова «охан». Как итог — водным ресурсам причинён ущерб в размере более 22 тысяч рублей.

По факту случившегося материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании злоумышленников.