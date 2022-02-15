-3.4 C
Рязань
Вторник, 15 февраля, 2022

В Рязани задержали 43-летнего владельца наркопритона на Островского

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани задержали 43-летнего владельца наркопритона на Островского

Александр Ильин

Полиция Рязани задержала 43-летнего местного жителя, в квартире которого располагался наркопритон, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Квартира находится на улице Островского. Ранее её хозяин уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков. 

Недавно полиция выяснила, что у него дома собирается компания людей для употребления «синтетики». 

«Полицейские задержали злоумышленника. Деятельность наркопритона пресекли. В помещении обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления наркотических средств», — говорится в сообщении УМВД.

Реклама

Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяРязанская полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Скопинском районе
Комментарии для сайта Cackle
spot_img