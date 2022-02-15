В Рязани задержали 43-летнего владельца наркопритона на Островского

Полиция Рязани задержала 43-летнего местного жителя, в квартире которого располагался наркопритон, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Квартира находится на улице Островского. Ранее её хозяин уже привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

Недавно полиция выяснила, что у него дома собирается компания людей для употребления «синтетики».

«Полицейские задержали злоумышленника. Деятельность наркопритона пресекли. В помещении обнаружены и изъяты предметы, используемые для потребления наркотических средств», — говорится в сообщении УМВД.

Реклама

Возбуждено уголовное дело ч.1 ст.232 УК РФ (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств). Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы.