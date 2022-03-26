В Рязани задержали 24-летнюю девушку, подозреваемую в интернет-мошенничестве

В Рязани полиция задержала 24-летнюю жительницу Александро-Невского района, которая подозревается в мошенничестве в отношении 38-летней женщины, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Потерпевшая рассказала, что увидела в интернете объявление о продаже телефона по привлекательной цене. «Продавец» заявила, что отправит гаджет посылкой, но только после предоплаты в 10 тысяч рублей.

Рязанка перевела указанную сумму, с тех пор злоумышленница перестала выходить на связь, а телефон так и не пришёл.

Вскоре личность мошенницы удалось установить. На девушку завели уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.