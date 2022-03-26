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Суббота, 26 марта, 2022

В Рязани задержали 24-летнюю девушку, подозреваемую в интернет-мошенничестве

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В Рязани задержали 24-летнюю девушку, подозреваемую в интернет-мошенничестве

Александр Ильин
Изображение Klaus Hausmann с сайта Pixabay

В Рязани полиция задержала 24-летнюю жительницу Александро-Невского района, которая подозревается в мошенничестве в отношении 38-летней женщины, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

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Потерпевшая рассказала, что увидела в интернете объявление о продаже телефона по привлекательной цене. «Продавец» заявила, что отправит гаджет посылкой, но только после предоплаты в 10 тысяч рублей. 

Рязанка перевела указанную сумму, с тех пор злоумышленница перестала выходить на связь, а телефон так и не пришёл. 

Вскоре личность мошенницы удалось установить. На девушку завели уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

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