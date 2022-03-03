В Рязани задержали 21-летнюю девушку, объявленную в федеральный розыск

В Рязани сотрудники ППС задержали на улице Быстрецкой 21-летнюю местную жительницу, объявленную в федеральный розыск за уклонения от наказания за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Полицейские, двигаясь по маршруту патрулирования, заметили, как рязанка при виде служебного автомобиля поспешила уйти во двор.

После установления личности подозрительной девушки выяснилось, что она осуждена за незаконный оборот наркотиков (ч.4 ст.228 УК РФ).

Полиция передаст её инициатору розыска.