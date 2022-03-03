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Четверг, 3 марта, 2022

В Рязани задержали 21-летнюю девушку, объявленную в федеральный розыск

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В Рязани задержали 21-летнюю девушку, объявленную в федеральный розыск

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

В Рязани сотрудники ППС задержали на улице Быстрецкой 21-летнюю местную жительницу, объявленную в федеральный розыск за уклонения от наказания за незаконный оборот наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Полицейские, двигаясь по маршруту патрулирования, заметили, как рязанка при виде служебного автомобиля поспешила уйти во двор. 

После установления личности подозрительной девушки выяснилось, что она осуждена за незаконный оборот наркотиков (ч.4 ст.228 УК РФ). 

Полиция передаст её инициатору розыска.

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