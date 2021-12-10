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Пятница, 10 декабря, 2021
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В Рязани задержали 21-летнего курьера, который обманывал пенсионерок

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / УМВД России по Рязанской области

В Рязани полиция задержала 21-летнего местного жителя, который является соучастником мошеннической схемы «Ваш родственник попал в беду», сообщает УМВД России по региону. 

От действий афериста пострадали две пожилые рязанки в возрасте 84 и 75 лет. Им звонили злоумышленники и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали, что их родственник попал в ДТП и, чтобы замять дело, нужно срочно передать курьеру деньги. 

Таким курьером оказался 21-летний юноша. Работу он нашёл на сайте бесплатный объявлений. Молодой человек знал, что занимается незаконной деятельность, однако всё равно продолжал работу. В итоге он раскаялся и признал вину. 

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Сюжет об этом инциденте выпустила телекомпания «Город».

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