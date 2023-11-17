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В Рязани задержали 18-летних похитителей медных проводов с электровозов

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Следователи Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте завершили расследование уголовного дела в отношении двух восемнадцатилетних местных жителей, обвиняемых в хищении медесодержащего провода из списанных электровозов.

Установлено, что молодые люди прибыли на подъездные пути к железнодорожному предприятию, где, как им стало известно, стоят подготовленные под списание и неохраняемые локомотивы. Сообщники залезли внутрь через повреждённое межвагонное соединительное суфле и с помощью бокорезов поочерёдно из двух секций электровоза демонтировали медный кабель, являющийся ломом цветного металла общим весом 47 кг. Затем они покинули место преступления и сдали куски провода в пункт приёма металла.

Таким способом злоумышленники до задержания транспортными полицейскими совершили четыре кражи, похитив у железнодорожной компании 189 кг кабеля на общую сумму 134 тысячи рублей.

В настоящее время уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

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