В Рязани заделают аварийные выбоины на семи улицах

В Рязани продолжают заделывать аварийные выбоины на дорогах. Мэрия отчиталась о проделанных работах на прошлой неделе и обнародовала планы по ремонту на ближайшее время.

С 10 по 17 ноября работы по ликвидации аварийных выбоин на улично-дорожной сети Рязани выполнялись на 13 участках по улицам: Электрозаводской, д. 54г, Циолковского, Октябрьской, Тимуровцев, Героев десантников, Энгельса, Почтовой, Бугровке, Куйбышевском шоссе, Первомайском проспекте, площади Театральной.

Работы по ликвидации аварийных выбоин с применением горячей асфальтобетонной смеси проведены на общей площади 477 кв. м. Общая площадь ремонта с начала года составила 52 тысячи квадратных метров.

На предстоящей неделе планируется ремонт на улицах: 9-я Линия, Птицеводов, Военных Автомобилистов, Семчинской, пер. Спортивном, Стройкова, Медицинской.