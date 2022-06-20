В Рязани за серию краж в общественном транспорте задержали 14-летнюю девочку

Оперативники уголовного розыска раскрыли серии краж смартфонов у пассажиров общественного транспорта в городе Рязани, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию в начале апреля обратились несколько рязанцев, которые заметили пропажу сотового телефона после поездки в общественном транспорте, курсирующем в городе Рязани. Все пострадавшие указывали, что смартфон пропал вскоре после входа в транспорт.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Оперативники Управления уголовного розыска УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отделов МВД России по Октябрьскому, Железнодорожному и Советскому районам Рязани постарались установить максимальное количество людей, которые ехали в общественном транспорте вместе с заявителями в предполагаемое время хищений. Благодаря им удалось получить описание внешности злоумышленницы — нашлись свидетели ряда краж.

Параллельно были проведены другие необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в результате объединения полученных сведений было установлено, что к кражам причастна 14-летняя жительница Рязанского района. Злоумышленницу разыскали и препроводили в отдел полиции.

В соответствии с действующим законодательством 14-летняя жительница Рязанского района по возрасту подлежит привлечению к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ч.2 ст. 158 УК РФ.

По предварительной информации, девушка причастна к совершению за 4 дня 6 краж сотовых телефонов у пассажиров общественного транспорта. Причём, за один из этих дней было совершено 3 кражи. Похищенные телефоны сбывались случайным знакомым.

Проводится расследование.