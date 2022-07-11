В Рязани за разбой будут судить двоих подростков

В Рязани буду судить за разбой двоих подростков 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следователи установили, что в начале февраля этого года на одной из улиц Рязани подростки по предварительному сговору напали на прохожего, распылили газовый баллончик и избили его. У мужчины злоумышленники отобрали мобильный телефон. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодым людям грозит до 10 лет колонии.