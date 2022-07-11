7info7

В Рязани за разбой будут судить двоих подростков

Фото: сайт СУ СК РФ по Рязанской области

В Рязани буду судить за разбой двоих подростков 2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следователи установили, что в начале февраля этого года на одной из улиц Рязани подростки по предварительному сговору напали на прохожего, распылили газовый баллончик и избили его. У мужчины злоумышленники отобрали мобильный телефон. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Молодым людям грозит до 10 лет колонии.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7