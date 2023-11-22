Среда, 22 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

В Рязани за распространение наркотиков задержали ранее судимого жителя Ярославля

7info 2
Изображение от wirestock на Freepik

Полицейские задержали жителя Ярославля, который приехал в Рязань для распространения наркотиков.

36-летнего мужчину остановили на улице Зубковой. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у него около двух десятков свертков с метадоном общей массой более 6 граммов и обнаружили ранее сделанную им закладку на улице Новоселов.

Задержанный уже был судим за изнасилование, кражи, мошенничество, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и неправомерное завладение автомобилем. Освободившись из исправительной колонии, мужчина стал наркозакладчиком.

В Рязань он приехал по заданию кураторов, чтобы реализовать партию метадона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере), сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах