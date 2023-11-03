В Рязани за парковку на газонах водителей оштрафовали на 5,4 млн

С начала года в Рязани 4817 водителей привлекли к ответственности за парковку на газонах. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Общая сумма штрафов превысила 5,4 млн руб.

В соответствии с правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелёными насаждениями, на контейнерных площадках. На газонах и цветниках, расположенных на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности запрещается заезжать и ездить на автомобилях и спецтехнике, мотоциклах, скутерах, квадроциклах.