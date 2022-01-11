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Вторник, 11 января, 2022
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В Рязани за некачественное содержание дворов накажут 9 управляющих компаний

7info

В понедельник, 10 января, государственная жилищная инспекция Рязанской области, исполняя поручение губернатора Николая Любимова, проверила качество уборки дворов в Рязани.

На 15 часов проверено 147 территорий многоквартирных домов. В 123 из них очищены тротуары, входные группы.

Нарушения выявлены только в 24 дворах. Проверяющие обнаружили неубранный снег на пешеходных дорожках, дорогах, на крышах — наледь, сосульки.

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В отношении 9 управляющих компаний составлены протоколы по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. УК выдано 15 предписаний по устранению допущенных нарушений.

Коммунальщиков лишат лицензии на управление многоквартирным домом, если в течение 12 месяцев компания будет дважды наказана за грубое нарушение лицензионных требований, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

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