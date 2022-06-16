19.4 C
Рязань
Четверг, 16 июня, 2022

В Рязани за должностное преступление предстанет перед судом пристав

spot_img
7info7

В Рязани за должностное преступление предстанет перед судом пристав

В Рязанской области судебный пристав-исполнитель предстанет перед судом за совершение должностного преступления. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Расследование уголовного дела в отношении злоумышленницы завершено. Пристав обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Следствие установило, что обвиняемая умышленно занизила рыночную стоимость изъятого у должника имущества и передала брату, фиктивно оформив реализацию. Также пристав задним числом подготовила акт наложения ареста, внеся в него ложные сведения и о дате составления, и об участии в изъятии имущества понятых.

Уголовное дело передано в суд и будет рассмотрено по существу.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7