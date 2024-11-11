Понедельник, 11 ноября, 2024
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Массовый атака на рязанские госпаблики: взломаны группы правительства, Минтруда и администрации

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Кристина Аманн
Image by Freepik

Стало известно о взломе официальных страниц правительства Рязанской области и администрации Рязани. Об этом сообщается в пабликах. Рязанцев просят не переходить по ссылкам. Администрация «ВКонтакте» отключила сообщения до 13 ноября.

Отправка сообщений будет ограничена в целях безопасности. Подписчики в черный список не занесены.

Также выяснилось, что мошенники взломали страницу регионального министерства труда и социальной защиты населения. Рязанцев просят быть бдительными и также не реагировать на ссылки, которые могли прийти в личные сообщения от имени министерства.

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