Массовый атака на рязанские госпаблики: взломаны группы правительства, Минтруда и администрации

Стало известно о взломе официальных страниц правительства Рязанской области и администрации Рязани. Об этом сообщается в пабликах. Рязанцев просят не переходить по ссылкам. Администрация «ВКонтакте» отключила сообщения до 13 ноября.

Отправка сообщений будет ограничена в целях безопасности. Подписчики в черный список не занесены.

Также выяснилось, что мошенники взломали страницу регионального министерства труда и социальной защиты населения. Рязанцев просят быть бдительными и также не реагировать на ссылки, которые могли прийти в личные сообщения от имени министерства.