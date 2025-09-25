В Рязани выступит легендарный ВИА «Синяя птица»

В воскресенье, 28 сентября, в рязани выступит легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица». Начало концерта в МКЦ — в 19:00.

Вы еще можете успеть купить билеты на концерт, правда, их осталось совсем немного. Приобрести билеты можно по ссылке.

В этом году коллектив представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.

В концерте прозвучат уже полюбившиеся хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.

Многие поклонники творчества ансамбля уже успели познакомиться с новыми композициями и вспомнить незаслуженно забытые песни из раннего репертуара, написанные в неповторимой лирической манере, характерной для творчества ВИА «Синяя птица».

Возрастное ограничение: 6+.