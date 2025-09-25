Четверг, 25 сентября, 2025
6.6 C
Рязань
Культура и события

В Рязани выступит легендарный ВИА «Синяя птица»

Алексей Самохин

В воскресенье, 28 сентября, в рязани выступит легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица». Начало концерта в МКЦ — в 19:00. 

Вы еще можете успеть купить билеты на концерт, правда, их осталось совсем немного. Приобрести билеты можно по ссылке

В этом году коллектив представляет новую программу, посвященную творческому вкладу в песенное наследие ВИА «Синяя птица» создателей и основателей ансамбля Роберта и Михаила Болотных.

В концерте прозвучат уже полюбившиеся хиты из золотого репертуара ансамбля, ставшие поистине народными, а также песни, прежде никогда не исполняемые в концертной программе.

Многие поклонники творчества ансамбля уже успели познакомиться с новыми композициями и вспомнить незаслуженно забытые песни из раннего репертуара, написанные в неповторимой лирической манере, характерной для творчества ВИА «Синяя птица».

Возрастное ограничение: 6+.

Реклама: ИП Жеглов А. А., ИНН: 622707626902, erid: 2VtzqwFs2Ax

Самые читаемые материалы

Новости России

Пришедшего менять паспорт жителя Екатеринбурга забрали на СВО

В Екатеринбурге 45-летнего Виталия Пяньковского, который пришел менять паспорт,...
Новости России

«Забирай своего бойца»: вынесен приговор мигрантам, убившим участника СВО

Мосгорсуд вынесен троим уроженцам Киргизии, избившим до смерти участника...
Новости России

Выяснились детали сожжения женщин заживо в Москве и Подмосковье

Полицейские и следователи в Москве и Подмосковье раскрыли два...
Транспорт и дороги

В рязанском автобусе мать везла ребёнка стоявшего на поручне у окна 

Водитель автобуса сделал женщине замечание, но она не реагировала. 
Новости России

В России ответили на «озарение» Трампа по Украине анекдотом про падающий самолет

Высказывание президента США Дональда Трампа по спецоперации напоминает анекдот...

Последние новости

Общество

С начала года 1857 рязанцев вышли на пенсию досрочно

Право на назначение пенсии досрочно предоставляется гражданам, чья профессиональная деятельность связана с особыми условиями труда или социально значимыми периодами.
Общество

От звонков до каналов: платформа MAX бьет рекорды популярности

Особенно впечатляющий рост зафиксирован по числу звонков: ежедневно на платформе совершается около 15 миллионов звонков, что более чем в сто раз превышает показатель прошлого месяца.
Происшествия

«Рено Логан» врезался в грузовик в Рязанской области, пассажирка госпитализирована 

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Транспорт и дороги

Три троллейбусных маршрута в Рязани изменили схему движения

Изменения будут действовать до окончания ремонтных работ.
Новости мира

На Западе раскрыли «ужасный сигнал» Зеленскому после встречи с Трампом

Трамп выразил мнение, что Украина при поддержке Европейского союза и финансовой помощи НАТО «в состоянии завоевать все земли, которые были утрачены».
Религия

Священник РПЦ рассказал, можно ли кремировать православных христиан

Священник подчеркнул, что независимо от выбранного способа погребения, тело православного христианина (если он не ушел из жизни добровольно) обязательно должно быть отпето в церкви.
Происшествия

Серьёзная авария произошла на трассе М-5 недалеко от Рязани 

Судя по фотографиям, столкнулись грузовой и легковой автомобили. 
Новости России

«Искандеры» устроили огненный ад на полигоне ВСУ

В среду, 24 сентября, российские войска нанесли комбинированный удар по полигону ВСУ в районе н. п. Гончаровский Черниговской области.