В Рязани выступил один из лучших хореографических коллективов России

21 апреля на сцене Рязанского музыкального театра выступил легендарный Московский государственный ансамбль танца «Русские сезоны». Об этом сообщает пресс-служба Рязанского музтеатра.

Без малого 35 лет ансамбль является одним из лучших хореографических коллективов России. В репертуаре ансамбля более 400 хореографических композиций — это русские народные танцы, хореография многих народов России и мира, двухактные балеты и современные композиции, получившие восторженные отклики у зрителей более 60 стран мира.

Основатель, бессменный художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля — Заслуженный деятель искусств России, лауреат международных конкурсов, заведующий отделением народного танца Московского государственного хореографического училища им. Л.М. Лавровского, член экспертного совета по народному танцу Министерства культуры Московской области Николай Андросов. На сцене Рязанского музыкального театра он ставил мюзикл «Дубровский».

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Коллектив ставит перед собой задачу сохранить традиции профессиональной школы народно-сценического танца России и передать эти знания новым поколениям талантливой молодёжи. В программе «Легенды народного танца» ансамбль не только представил свои лучшие танцевальные номера, но и вспомнил о великих педагогах и хореографах народного танца России, продемонстрировав уникальные видеозаписи и фрагменты из наследия Татьяны Устиновой, Анатолия Борзова, Ивана Воронкова, Александра Ширяева.

Благодаря «Пушкинской карте» программу «Легенды народного танца» смогли посмотреть учащиеся Новомичуринской детской школы искусств, Милославской детской школы искусств, Турлатовской средней школы, Заборьевской средней школы, студенты Рязанского колледжа культуры, Рязанского музыкального колледжа имени Г. и А. Пироговых, Рязанского филиала МГИК, участники ансамбля народного танца «Лель». Они приняли участие в мастер-классе и разучили элементы ирландского танца. Также у всех желающих была возможность задать вопросы Николаю Андросову.

– Школа народного танца уходит, а хотелось бы её сохранить и оставить в памяти молодёжи её элементы, традиции, устои и имена великих педагогов. Цикл мастер-классов, где мы показываем танцы разных народов с пояснениями, призван сохранить и передать всё это молодёжи. И вопросы из зала говорят о том, что не всё потеряно, детям это важно и интересно, – рассказал Николай Андросов. – И я благодарен Рязанскому музыкальному театру за то, что они организовали такую встречу, и за то, что в зале нет ни одного свободного места.

Рязанский музыкальный театр активно работает с молодёжной аудиторией. Билеты на все спектакли Рязанского музыкального театра доступны для обладателей «Пушкинской карты». Особенно ждём «пушкинистов» на встрече с Заслуженным артистом России Даниилом Спиваковским. 19 мая актёр театра и кино представит на нашей сцене два моноспектакля — «Евгений Онегин» и «Сказ про Федота-стрельца».

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