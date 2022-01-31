В понедельник, 31 января, в Рязани выстроились очереди к пунктам экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Скопление народу сфотографировали рядом с ТЦ «Европа». По словам автора снимка, очередь движется быстро. Складывается впечатление, что многие подходят из любопытства, затем уходят, не попав в палатку.

Такая ситуация у ТЦ «Полетаевский». Здесь медики работают также быстро.

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Пункты открыты по поручение губернатора Николая Любимова на площади Победы у МКЦ, у Дворца торжеств на Московском шоссе, у ТЦ «Европа» в Дашково-Песочне, у ТРК «Полетаевский» в Горроще.