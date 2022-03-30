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Среда, 30 марта, 2022

В Рязани высадят более 400000 цветов

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В Рязани высадят более 400000 цветов

7info

В 202 году в городе планируют высадить более 400000 единиц однолетников — агератум, петуния, колеус, бегония. Об этом написала ВКонтакте глава администрации Рязани Елена Сорокина.

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30 марта Сорокина посетила теплицы Дирекции благоустройства города, осмотрела хозяйство, пообщалась с сотрудниками.

Рассада выращивается из семян, собранных силами работников участка, купленных на аукционах. В этом году купят 66 тысяч единиц рассады., оставшиеся вырастили на месте.

На Первомайском проспекте высадят бегонию, кохию, улицу Почтовую украсят петуния, тагетес. Рядом с памятниками разобьют клумбы, украшенные георгиевской лентой, а на площади Победы появится клумба-звезда.

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