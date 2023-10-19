В Рязани выросли налоговые поступления от малого и среднего бизнеса

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты обсудили информацию о состоянии малого и среднего бизнеса. Подробности сообщила пресс-служба РГД.

Общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет около 25 тысяч, около 41% из них заняты в сфере торговли, 14,4% — в строительстве, около 10% — оказывают транспортные услуги, 7,8% — в производственной сфере и 27% — оказывают бытовые услуги, работают в сфере информационных технологий и прочих видах деятельности.

За первое полугодие 2023 года налоговые поступления от малого и среднего предпринимательства составили 225,4 млн. рублей, что выше на 8,7% за аналогичный период 2022 года.

Депутаты одобрили внесение изменения в порядок принятия выморочного имущества в собственность муниципального образования — город Рязань. Проект документа разработан в целях приведения отдельных положений Устава в соответствие с действующим законодательством.