В Рязани выполнили редкую операцию пациентке со злокачественным новообразованием

Редкую для региона операцию выполнили врачи Рязанского онкоцентра, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

В Рязанском онкологическом диспансере выполнена редкая операция у пациентки со злокачественным новообразованием яичников. Ранее было проведено комбинированно лечение: хирургическое и химиотерапия, достаточно длительное время пациентка была в стойкой ремиссии и находилась на диспансерном наблюдении в ОКОД. Пациентка — молодая женщина, до 40 лет.

При очередном обследовании врачи обнаружили единичный метастатический очаг. Было проведено лекарственное лечение, врачи использовали несколько схем, но, к сожалению, очаг продолжал увеличиваться в размере. Было принято решение оперировать.

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О ходе операции рассказал заместитель главного врача по медицинской части ОКОД Сергей Мерцалов: локализация метастаза вовлекала большое пространство брюшной стенки, что создавало значительные трудности в закрытии дефекта, который оказался неизбежен. В таких ситуациях требуется не только сетчатый эндопротез, но и перемещённый мышечный лоскут из других частей тела.

Врачи Рязанского онкологического диспансера подобрали оригинальный метод, который в Рязанской области использовался впервые. В ходе операции была отсечена от места прикрепления мышца бедра. Через подкожный тоннель она была проведена на переднюю брюшную стенку. Это позволило восполнить дефект тканей, который образовался после удаления метастатического очага. После чего сверху был наложен сетчатый эндопротез и, только потом зашита кожа.

Операция продолжалась более 3 часов, врачам удалось избежать большой кровопотери. Функция ноги не пострадала. На сегодняшний день пациентка уже находится дома.