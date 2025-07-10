В Рязани выписывали новорожденных двойняшек в костюмах 19 века

В Рязанском перинатальном центре в преддверии Дня семьи, любви и верности родились двойняшки Варвара и Федор. Новорожденные выписывались в костюмах 19 века. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

В основе нарядов — женский и мужской костюм Рязанской губернии 19 века. При этом в одежде для юных рязанцев соблюдены типичные для региона цвета. Костюмы сшила Вероника Ким.

Варя и Федя стали третьим и четвертым малышами в семье Виктории и Ивана. Папа и старшие дети Мария и Виктор поддержали своих младших крох и встречали их в русских костюмах.