В Рязани вынесли приговор матери, пытавшейся убить младенца 17 лет назад 

В Рязани вынесен обвинительный приговор 46-летней жительнице Липецкой области по делу о покушении на убийство новорождённого сына, совершённом более 17 лет назад. Об этом сообщило Следственное управление СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что в июле 2008 года обвиняемая решила убить своего новорождённого сына из-за отсутствия возможности его содержания. Женщина оставила ребёнка в зарослях кустарника возле одного из домов по улице Комсомольский переулок в Рязани.

Для того чтобы ребёнок умер, мать перекрыла ему дыхательные пути материей, после чего скрылась с места преступления.

Младенец остался жив благодаря проходившему мимо мужчине, который вовремя обнаружил его, освободил лицо от материи и обеспечил возможность дышать.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство малолетнего ребенка».