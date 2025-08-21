В Рязани выявили нелегального ростовщика

Рязанец выдавал займы, рекламируя свои услуги как ломбард, хотя не являлся финансовой организацией. Нелегального кредитора выявили сотрудники Банка России, информацию передали в правоохранительные органы. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении.

Житель Рязани разместил вывеску «ломбард» и указал свой телефон. Хотя по закону выдавать деньги могут только организации, у которых есть лицензия Банка России, то есть банки, или же те, что состоят в соответствующих государственных реестрах: МФО, КПК, СКПК и ломбарды.

«Для легальных участников рынка установлены жесткие правила: ограничен максимальный процент и сумма переплаты, прописаны возможные способы взаимодействия с клиентом, — напоминает заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. — Современные ростовщики эти правила могут не соблюдать, что грозит финансовыми потерями, тратами времени и нервов». Банк России на своем сайте публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. В предупредительный перечень, который обновляется ежедневно, попадают организации с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных участников рынка ценных бумаг. В него уже включено три десятка компаний, которые зарегистрированы в Рязанской области. Также многие нелегалы работают только онлайн, и их жертвой может стать житель любого региона.