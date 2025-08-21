Четверг, 21 августа, 2025
Происшествия

В Рязани выявили нелегального ростовщика

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

Рязанец выдавал займы, рекламируя свои услуги как ломбард, хотя не являлся финансовой организацией. Нелегального кредитора выявили сотрудники Банка России, информацию передали в правоохранительные органы. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. 

Житель Рязани разместил вывеску «ломбард» и указал свой телефон. Хотя по закону выдавать деньги могут только организации, у которых есть лицензия Банка России, то есть банки, или же те, что состоят в соответствующих государственных реестрах: МФО, КПК, СКПК и ломбарды.

 «Для легальных участников рынка установлены жесткие правила: ограничен максимальный процент и сумма переплаты, прописаны возможные способы взаимодействия с клиентом, — напоминает заместитель начальника отдела безопасности рязанского отделения Банка России Сергей Гусев. — Современные ростовщики эти правила могут не соблюдать, что грозит финансовыми потерями, тратами времени и нервов».  Банк России на своем сайте публикует список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. В предупредительный перечень, который обновляется ежедневно, попадают организации с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных участников рынка ценных бумаг. В него уже включено три десятка компаний, которые зарегистрированы в Рязанской области. Также многие нелегалы работают только онлайн, и их жертвой может стать житель любого региона.

