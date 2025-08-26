Вторник, 26 августа, 2025
В Рязани выявили нарушения во время ярмарок выходного дня

Алексей Самохин
Фото: t.me/admryazan

В Рязани прошли рейды по выявлению случаев несанкционированной торговли на ярмарках выходного дня. Сотрудники управления административно-технической инспекции администрации города провели проверки и составили протоколы в отношении нарушителей.

Протоколы будут переданы в административные комиссии районов, которые вынесут решение о наказании. Ответственность за нелегальную торговлю предусмотрена статьёй 9.1 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях».

Какие штрафы грозят нарушителям

Размер штрафов зависит от того, кто совершил правонарушение и в чём именно оно заключалось.

Организация торговли в неустановленных местах грозит:

гражданам — от 3 000 до 5 000 рублей;

должностным лицам — от 10 000 до 15 000 рублей;

юридическим лицам — от 30 000 до 50 000 рублей.

Непосредственно торговля в неустановленных местах влечёт:

предупреждение или штраф для граждан — от 1 000 до 3 000 рублей;

штраф для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей;

штраф для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

