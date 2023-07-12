Среда, 12 июля, 2023
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В Рязани выявили нарушения в работе маршрутного такси №33

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Фото: сайт администрации

В ходе рейда по работе общественного транспорта контролирующие организации выявили нарушения на маршруте №33.

Об этом сообщает сайт городской мэрии. Специалисты проверяли соответствие транспортных средств требуемым характеристикам и соблюдение водителями схем движения.

Так, нарушения выявили на маршруте №33. Вместо необходимых автобусов среднего класса перевозка пассажиров там осуществляется на автобусах малого класса. Кроме этого, водители не следуют установленной на маршруте схеме движения.

Уточняется, что перевозчик вызван для рассмотрения административного правонарушения.

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