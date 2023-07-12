В Рязани выявили нарушения в работе маршрутного такси №33

Российский прогност Джули По делает акцент на двух важных периодах этого года, способных повлиять на всю мировую политику – апреле и августе. Именно в эти месяцы будут наблюдаться самые ожесточенные политические баталии, военные в том числе. Прогноз уже начал сбываться.