В Рязани выявили фиктивную регистрацию иностранцев

Участковые уполномоченные полиции и сотрудники миграционного подразделения пресекли нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает Рязанское областное управление МВД. Преступление совершено в Октябрьском районе.

35-летний житель улицы Васильевской фиктивно поставил на учёт в своей квартире 5 граждан Узбекистана. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 322.3 Уголовного кодекса, которой предусмотрен солидный штраф.

В управлениях ФСБ и МВД по Рязанской области напомнили, что фиктивная постановка на учёт может способствовать сокрытию преступников, такие действия являются уголовно наказуемыми.

Полицейские призывают граждан, которым известно об адресах незаконного проживания иностранцев, обращаться по телефонам 02, 102/112 – для мобильных операторов связи или 25-52-97 и 51-38-18.