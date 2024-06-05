Среда, 5 июня, 2024

В Рязани выявили 47 нелегальных мигрантов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

4 июня во время рейда в Рязани полицейские выявили 47 нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Рейд провели на территории крупного строящегося объекта в п. Семчино. Полицейские проверили легальность нахождения около 100 граждан стран ближнего зарубежья.

В результате 47 мигрантов привлекли к административной ответственности за нахождение в Российской Федерации с нарушением режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности.

В настоящее время проверяют тех, кто привлек мигрантов к работе.

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