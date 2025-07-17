В Рязани выясняют обстоятельства драки соседок по подъезду

В отдел МВД России по Московскому району города Рязани обратились две женщины — 45 и 36 лет — с взаимными заявлениями о привлечении друг друга к ответственности за причинение телесных повреждений. Обе проживают в многоквартирном доме на улице Великанова.

Заявления были зарегистрированы в установленном законом порядке. Сотрудники полиции организовали проведение проверки, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

По предварительной информации, в подъезде дома между женщинами произошёл словесный конфликт, который перерос во взаимную потасовку. В ходе ссоры вмешался муж 36-летней женщины. По словам 45-летней заявительницы, он также нанёс ей несколько ударов.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.