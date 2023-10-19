Четверг, 19 октября, 2023
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В Рязани выделят помещения для работы депутатов и общественных организаций

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На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели вопросы о передаче помещений в безвозмездное пользование Рязанской областной общественной организации инвалидов Союзу «Чернобыль» и региональному отделению общественной благотворительной организации «Специальная Олимпиада России».

Были одобрены решения о передаче в безвозмездное пользование помещений депутатам Рязанской городской Думы Татьяне Панфиловой, Илье Шишкину, Александру Сидорову, Михаилу Белькевичу и Евгению Мясину для размещения приемных для обращения граждан на срок осуществления депутатских полномочий.

Кроме того, депутаты одобрили решения о передаче в аренду помещений некоммерческим организациям «Ресурсный центр «Навигатор будущего», «Центр военно-патриотического воспитания «Гранит», литературному фонду «Серебряная лира», частному образовательному учреждению «Начальная школа «Гармония» и «Рязанскому областному таджикскому центру «Самани».

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