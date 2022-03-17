В Рязани выбрали места для строительства внеуличных переходов

В Рязани определили возможные места для строительства подземных и надземных пешеходных переходов. Предложения мэрии рассмотрели на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию Рязгордумы 17 марта.

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Подземные переходы могут появиться на участках:

улица Ленина, возле дома № 22;

пересечение улиц Есенина и Подгорной;

улица Циолковского, у магазина «Купец»;

Первомайский проспект: пересечение с улицами Пожалостина, Сенной, Каширина, Вокзальной, Дзержинского, Типанова, проездом Завражного;

улица Октябрьская, у дома № 58 и на пересечении с улицей Новикова-Прибоя около школы № 48.

Надземные переходы:

Солотчинское шоссе, у ТРЦ «Круиз»;

Московское шоссе, у дома №22Б.

Депутаты поручили главе горадминистрации провести работу по выделению земельных участков.

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Ранее журналист и блогер Илья Варламов объяснил, почему Рязани не нужны надземные пешеходные переходы.