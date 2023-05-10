В центре Рязани установят памятник педагогам

Состоялось заседание жюри конкурса Рязанской области на лучшее эскизное проектное предложение «Скульптурная композиция, посвящённая педагогической профессии». Об этом сообщает сайт РИРО.

На конкурс поступило 14 проектов — 5 макетов, 9 планшетных изображений. Лучшим из них жюри признало работу Олега Седова. К 20 мая ему предложено представить доработанный проект с учётом замечаний.

Комиссия отметила высокое качество работы Юрия Злотя, его проект может быть рассмотрен для создания памятника педагогам и детям военного времени.

Работу Василия Горбунова в дальнейшем могут использовать для создания малой скульптурной формы в одном из общественных мест Рязани.

«Памятник педагогам» собираются разместить в сквере на улице Ленина перед городским управлением образования. Рязанцы предложили дать этому месту название «Педагогический сквер».