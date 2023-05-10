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В центре Рязани установят памятник педагогам

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Состоялось заседание жюри конкурса Рязанской области на лучшее эскизное проектное предложение «Скульптурная композиция, посвящённая педагогической профессии». Об этом сообщает сайт РИРО.

На конкурс поступило 14 проектов — 5 макетов, 9 планшетных изображений. Лучшим из них жюри признало работу Олега Седова. К 20 мая ему предложено представить доработанный проект с учётом замечаний.

Комиссия отметила высокое качество работы Юрия Злотя, его проект может быть рассмотрен для создания памятника педагогам и детям военного времени.

В центре Рязани установят памятник педагогам

Работу Василия Горбунова в дальнейшем могут использовать для создания малой скульптурной формы в одном из общественных мест Рязани.

В центре Рязани установят памятник педагогам

«Памятник педагогам» собираются разместить в сквере на улице Ленина перед городским управлением образования. Рязанцы предложили дать этому месту название «Педагогический сквер».

В центре Рязани установят памятник педагогам

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