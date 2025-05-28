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В Рязани ввели особый противопожарный режим с 28 мая

Алексей Самохин
Фото: Изображение от freepik
ОбществоГлавные новости

В Рязани ввели особый противопожарный режим с 28 мая

Алексей Самохин

С 28 мая на территории Рязани действует особый противопожарный режим. Постановление об этом подписал глава городской администрации Виталий Артёмов, сообщает пресс-служба мэрии.

На период действия режима запрещено посещать леса и въезжать в них на транспорте. Исключение сделано только для жителей, проживающих в районе посёлка Солотча, а также для машин экстренных служб, военной техники и предприятий жизнеобеспечения.

Меры приняты в связи с высокой пожароопасностью. По данным городской администрации, сотрудники управления ГО и ЧС регулярно выходят в рейды по лесным территориям, чтобы оперативно выявлять возможные возгорания. 

Жителям также напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности и не разводить огонь вблизи лесов.

Власти просят рязанцев с пониманием отнестись к временным ограничениям. Главная задача — не допустить возникновения лесных пожаров и защитить население.

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