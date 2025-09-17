В Рязани ввели новые правила для электросамокатов и велосипедов

Мэрия Рязани утвердила новые правила для парковки электросамокатов и велосипедов, которые вступили в силу 1 сентября. Теперь места для парковки должны быть обозначены разметкой и находиться не ближе 100 метров друг от друга. Также были установлены минимальные расстояния от других объектов: 15 метров от административных зданий и памятников, 10 метров от мостов и 5 метров от пешеходных переходов и остановок. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

Причины ужесточения правил

Нововведения связаны с ростом количества ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данным общероссийской статистики, число таких аварий выросло на 43%, а число смертельных случаев — на 25%. В Рязанской области за восемь месяцев 2025 года произошло 18 ДТП с участием СИМ, в которых пострадали 19 человек, сообщила инспектор Управления Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области Анна Мелёшкина.

Ограничения скорости и штрафы

Для повышения безопасности пешеходов на участках с интенсивным движением, возле школ, детских садов и больниц действуют жёсткие ограничения скорости. Автоматическое снижение скорости также работает около мемориала ликвидаторам Чернобыльской аварии, где электросамокаты замедляются до 15 километров в час. Кроме того, в историческом центре, парках, скверах и около объектов культурного наследия введены зоны полного запрета на использование СИМ.

По словам пресс-секретаря сервиса кикшеринга Дениса Балакирева, все эти зоны отображены в приложениях, и самокаты самостоятельно реагируют на них. При въезде в зону с ограничением скорости они замедляются, а в запретных зонах — плавно останавливаются.

За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 800 рублей. Инициативу Рязани уже отметили в Государственной Думе и рассматривают её как возможный пример для других регионов.