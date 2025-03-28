В Рязани с 28 марта введён особый противопожарный режим: что это значит

С 28 марта на территории города Рязани действует особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Виталий Артёмов.

Телеграм-канал мэрии рассказал, какие ограничения действуют в городе.

Жителям запрещено посещать леса и въезжать в них на автомобиле, за исключением жителей поселка Солотча. Запрет не распространяется на транспорт экстренных служб, военную технику, а также на транспорт предприятий, обеспечивающих жизненно важные потребности населения.

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В связи с повышенной пожарной опасностью сотрудники управления ГОЧС регулярно проводят рейды для своевременного выявления задымлений, а также информируют население о мерах безопасности. В период действия особого противопожарного режима за его нарушение предусмотрены штрафы.

ГУ МЧС России по Рязанской области рассказало о действующих для нарушителей требований пожарной безопасности штрафов. Суммы фигурируют солидные:

для граждан от 5 000 до 15000 рублей,

для должностных лиц от 20000 до 30000 рублей,

для юридических от 300 000 до 400 000 рублей,

для лиц осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица от 40 000 до 60 000 рублей.