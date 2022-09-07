В Рязани вскоре откроется сквер в районе Бульвара Победы

В Рязани вскоре состоится торжественное открытие сквера в районе Бульвара Победы. Оказать содействие в организации праздника пообещала Елена Сорокина.

Рязанский градоначальник 7 сентября побывала на месте работ по благоустройству возле домов 39 и 41 по Московскому шоссе. В 2021 году местные жители выступили с предложением создать здесь зелёную зону для прогулок и отдыха. По словам Елены Сорокиной, в июле работы здесь только начались.

На сегодняшний день завершена планировка территории, в сквере появилась детская площадка с безопасным резиновым покрытием. Проведено озеленение вокруг установленного в 2005 году памятного знака «Хачкар», высажены кустарники и посеян газон. Граждане планируют сделать ограждение, дополнительную уличную подсветку, установить информационные таблички и видеонаблюдение за счёт собственных средств.

Елена Сорокина: «Уверена, у инициаторов проекта всё получится и сквер будет востребован у жителей. Он находится в тихом месте, здесь приятно отдыхать и гулять с детьми. Это место нужно беречь»

Мэр города поручила Дирекции благоустройства включить территорию в план уборки и вовремя поливать зелёные насаждения. Об этом Елена Сорокина сообщила на своей странице ВКонтакте.

Реализация проектов местных инициатив продолжается в областном центре при поддержке регионального правительства. Как подчеркнул врио главы Рязанской области Павел Малков, программа является приоритетной и будет продолжена в 2023 году.